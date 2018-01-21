Instagram: Ольга Бузова восхитила поклонников сексуальным фото на необитаемом острове
Ольга Бузова опубликовала на странице в Instagram сексуальный снимок на необитаемом, по словам звезды, острове. Откровенное фото понравилось фолловерам, они восхитились фигурой знаменитости, которой накануне исполнилось 32 года.
На кадре Ольга Бузова запечатлена в ярком купальном костюме со стразами на фоне скалы некоего острова, приняв сексуальную позу. За 20 минут фото положительно оценили более 77 тысяч фолловеров Instagram. В комментариях многие из них признались в том, что восхищаются фигурой и неуёмной жизненной энергией певицы, не перестающей радовать аудиторию почитателей своим творчеством.
Ранее Ольга Бузова прокомментировала маленький, по мнению некоторых поклонников, размер груди.
На кадре Ольга Бузова запечатлена в ярком купальном костюме со стразами на фоне скалы некоего острова, приняв сексуальную позу. За 20 минут фото положительно оценили более 77 тысяч фолловеров Instagram. В комментариях многие из них признались в том, что восхищаются фигурой и неуёмной жизненной энергией певицы, не перестающей радовать аудиторию почитателей своим творчеством.
Ранее Ольга Бузова прокомментировала маленький, по мнению некоторых поклонников, размер груди.
Автор: Воробьева Алина