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Ким Кардашьян купила мусорные баки от Louis Vuitton
Ким Кардашьян приобрела мусорные баки от Louis Vuitton. По информации от самой светской львицы, в настоящее время они находятся на заднем дворе ее особняка.

Ким Кардашьян купила мусорные баки от Louis Vuitton


Кардашьян рассказала, что обычные мусорные баки ей не нравились, ввиду чего она решила сменить их на более дорогие. На снимке, который она обнародовала на своей странице в сети Instargam, можно заметить, что контейнеры ничем не отличаются от своих дешевых версий. Главной особенностью их является гравировка логотипа дизайнерского дома.

Поклонники светской львицы отметили, что она расходует деньги на ненужные вещи. Несмотря на подобные высказывания, публикация собрала более 1 миллиона лайков всего за несколько часов. Сама Кардашьян решила не доказывать свою правоту комментаторам.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 05:01
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