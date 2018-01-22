Ученые пытаются раскрыть секреты исчезновения древних городов

Город существовал на склонах гор более 600 лет. В один момент его жители таинственным образом просто исчезли. Некоторые историки уверены, что причиной этому могло послужить вторжение конкистадоров, однако на то время Британия только начинала массовую колонизацию. Город хранит в себе массу загадок, среди которых его расположение. Исследователи не могут установить, как древние инки доставляли на большую высоту строительные материалы, если не знали о существовании колес и других механизмов. Первооткрыватель затерянного города Бингем считал, что это религиозный центр и здесь находился Храм жриц Солнца, который считался самым главным место в поселении. Из-за того, что объект был почти полностью разрушен, определить его точное назначение фактически невозможно. Считается, что изначально его строили для правителя Пачакутека, который должен был там жить и содержать всех придворных. В пользу того, что на Мачу-Пикчу проводили астрономические наблюдения, говорит камень, находящийся на главной площади. Он имел форму ромба, направленного четко на Южный крест. По словам специалистов, без специальных приборов разглядеть созвездие было практически невозможно. Заядлые конспирологи уверены, что город был построен пришельцами, после чего в него пришли люди. Об этом свидетельствуют и найденные на руинах изображения гуманоидов, почти не похожих на современного человека. Древние инки в силу технических возможностей не смогли резать и обрабатывать камни. Согласно одной из местных легенд, в строительстве города им помогали жители Атлантиды, которая позднее ушла под воду по неизвестным причинам. Самой реалистичной версией исчезновения горожан считается эпидемия оспы. Из-за болезни многие жители поселения погибли на месте, а все остальные просто покинули его.Не менее загадочным является и российский город Аркаим. По словам специалистов, его обнаружили в начале минувшего века в Челябинской области. Перед работами в 1987 году организовали научную экспедицию для изучения местности. В результате исследований была обнаружена сенсационная находка, представлявшая собой старинное укрепление. В ходе раскопок специалисты нашли и руины города, в котором жило более двухсот человек. Его могли построить кочевники, так как сооружения не были капитальными, представляя собой ямы с крышами. Ученые полагают, что расцвет Аркаима относится к XX-XYI векам до нашей эры, к эпохе средней бронзы. Для того, чтобы использовать природные ресурсы перед отправкой в путь, кочевники решили возвести строение рядом с двумя реками.Другие историки отмечают, что Аркаим мог быть построен для того, чтобы обороняться при военных действиях. Об этом свидетельствуют массивные сооружения по сторонам от города, которые могли применяться для отражения атак. На верхней части одной их стен также были найдены некоторые элементы древнего вооружения. В Аркаиме располагались многоквартирные жилые дома, около 60 жилищ, расположенные с внутренней и внешней стороны стены. По словам специалистов, город также был покинут достаточно быстро, так как местные жители оставили все предметы быта, включая старинные кухонные приборы и даже оружие. Почти все строения были изготовлены из бревен, обмазанных с внутренней стороны глиной. В центре поселения имелась большая площадь размером в несколько сотен квадратных метров.Также стоит рассказать и городе Аксум в Эфиопии. По словам специалистов, в древности поселение служило столицей для крупной державы, в тот момент правящей на территории почти всего материка. Главной тайной города считаются уникальные стелы. По словам специалистов, вес каждой из них превышает 500 тон. Исследователи не смогли определить, как можно было не только создать такие массивные объекты, но и поставить их вертикально при отсутствии необходимого оборудования. Самый известный обелиск высотой 24 метра и весом 180 тонн был обнаружен в начале минувшего века. Ученые отмечают, что его вес составлял более 180 тонн, что превышает даже показатели блоков в египетских пирамидах. Поднять его вверх можно было только при помощи специального оборудования, которое в то время просто отсутствовало. Загадка в том, что стелы изготовлены из цельных глыб базальта. Данный материал также требовал обработки, ввиду чего сам процесс создания колонн остается главной загадкой древнего города. Согласно одной из версий, в поселении могли жить великаны, которые с годами просто вымерли.