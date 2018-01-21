Клип Светланы Лободы «Твои глаза» набрал 100 млн просмотров на YouTube
Клип известной певицы Светланы Лободы «Твои глаза» набрал 100 млн просмотров на YouTube. Соответствующий пост звезда разместила в соцсети Instagram.
Лобода активно общается с подписчиками. Под новым постом певица предложила угадать новость, приготовленную специально для фанатов. Многие уверены, что речь идет об успехе хита «Твои глаза». Лобода разместила свое произведение 8 ноября 2016 года. За два года ролик обрел популярность, набрав 13 тыс. комментариев, более 176 тыс. отметок «Нравится», 100 млн просмотров.
Пользователи считают, что хит стал популярен благодаря интересной тематике и новизне, которая до сих пор привлекает большое число слушателей. Такой же успех фанаты предрекают композиции «Парень».
Ранее Лобода показала стройные ноги.
Лобода активно общается с подписчиками. Под новым постом певица предложила угадать новость, приготовленную специально для фанатов. Многие уверены, что речь идет об успехе хита «Твои глаза». Лобода разместила свое произведение 8 ноября 2016 года. За два года ролик обрел популярность, набрав 13 тыс. комментариев, более 176 тыс. отметок «Нравится», 100 млн просмотров.
Пользователи считают, что хит стал популярен благодаря интересной тематике и новизне, которая до сих пор привлекает большое число слушателей. Такой же успех фанаты предрекают композиции «Парень».
Ранее Лобода показала стройные ноги.
Автор: Джанабилова Татьяна П