В Перми на Камской ГЭС на встречную полосу вылетела «Газель»
Сегодня вечером, 21 января, на Камской ГЭС города Пермь произошло ДТП, из-за того что на полосу встречного движения вылетела «Газель». Как пояснил автоводитель, он не сумел справиться с управлением транспортного средства.
Фотоматериалами с места аварии на Камской ГЭС очевидцы поделились с участниками паблика «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Согласно предварительной информации, все участники дорожного инцидента остались живы, но машины, особенно «Газель», оказались серьёзно деформированными.
Напомним, специалисты призвали автоводителей быть особо бдительными на дорогах из-за надвигающейся на регион непогоды.
Фотоматериалами с места аварии на Камской ГЭС очевидцы поделились с участниками паблика «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Согласно предварительной информации, все участники дорожного инцидента остались живы, но машины, особенно «Газель», оказались серьёзно деформированными.
Напомним, специалисты призвали автоводителей быть особо бдительными на дорогах из-за надвигающейся на регион непогоды.
Автор: Воробьева Алина