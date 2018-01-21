В Москве на голову 69-летней женщины упал кусок льда
В Москве упавший с крыши кусок льда травмировал пожилую женщину. Об этом журналистам столичных медиа-изданий сообщили очевидцы произошедшего.
Сообщается, что пенсионерка получила травму, когда находилась на балконе одной из квартир. Сосулька, оборвавшаяся с козырька крыши многоквартирного дома, упала на голову пожилой женщине. Инцидент зафиксирован на Чертановской улице, в многоэтажном доме № 191.
По словам прохожих, кусок льда мог нанести серьёзную травму 69-летней пенсионерке. На место происшествия выехала бригада «скорой помощи».
Сообщается, что пенсионерка получила травму, когда находилась на балконе одной из квартир. Сосулька, оборвавшаяся с козырька крыши многоквартирного дома, упала на голову пожилой женщине. Инцидент зафиксирован на Чертановской улице, в многоэтажном доме № 191.
По словам прохожих, кусок льда мог нанести серьёзную травму 69-летней пенсионерке. На место происшествия выехала бригада «скорой помощи».
Автор: Семен Зайцев