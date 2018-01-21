Мадам Трюк из "Гарри Поттера" сожалеет, что ее никогда не домогались
О временах начала своей творческой карьеры в кино вспоминала 68-летняя Зои Уонамейкер в интервью одному из английских изданий. По словам актрисы, сыгравшей в кинолентах о приключениях Гарри Поттера Роланду Трюк, одного из преподавателей Хогвартса, за всю прожитую жизнь она не сталкивалась с фактом сексуального домогательства к ней.
"Конечно я знаю, что творится в этом бизнесе, однако меня это обошло стороной," - заявила британская актриса Зои Уонамейкер в интервью одному из изданий, рассуждая на тему участившихся фактов сексуальных домогательств в кругах, приближенных к кинопроизводству. По словам 68-летней женщины, ее даже расстраивает тот факт, что никто никогда к ней не приставал, хотя она знает реальные факты сексуальных домогательств в отношении ее подруг и знакомых.
Исполнительница роли главного тренера Хогвартса по полетам на метле в фильмах про приключения Гарри Поттера назвала "охотой на ведьм" участившиеся обвинения в адрес голливудских продюсеров, актеров и режиссеров в сексуальных домогательствах. Зои Уонамейкер подчеркнула, что такие моменты встречаются на только в киноиндустрии, а во всех сферах деятельности человека.
"Конечно я знаю, что творится в этом бизнесе, однако меня это обошло стороной," - заявила британская актриса Зои Уонамейкер в интервью одному из изданий, рассуждая на тему участившихся фактов сексуальных домогательств в кругах, приближенных к кинопроизводству. По словам 68-летней женщины, ее даже расстраивает тот факт, что никто никогда к ней не приставал, хотя она знает реальные факты сексуальных домогательств в отношении ее подруг и знакомых.
Исполнительница роли главного тренера Хогвартса по полетам на метле в фильмах про приключения Гарри Поттера назвала "охотой на ведьм" участившиеся обвинения в адрес голливудских продюсеров, актеров и режиссеров в сексуальных домогательствах. Зои Уонамейкер подчеркнула, что такие моменты встречаются на только в киноиндустрии, а во всех сферах деятельности человека.
Автор: Артемов Сергей