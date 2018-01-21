Ани Лорак презентовала шоу "Дива"
Певица Ани Лорак презентовала шоу "Дива". Соответствующий пост звезда разместила в микроблоге Instagram.
В коротком видеоролике Ани Лорак рассказала, что запуск ее нового шоу не за горами: 16 февраля концерт пройдет в Минске, 25 февраля в Санкт-Петербурге, 3 марта в Москве. О сути проекта артистка предпочла умолчать, чтобы сильнее заинтриговать фанатов.
"Приезжайте в Липецк, очень ждем", "Каролина, прошу вас почаще публиковать видео с репетиций. Очень интересно смотреть на процесс", "На турчанку похожа", "Ждем бомбическое шоу", - писали подписчики, оставившие под постом более 15 тыс. лайков.
Ранее Ани Лорак показала фото братьев.
В коротком видеоролике Ани Лорак рассказала, что запуск ее нового шоу не за горами: 16 февраля концерт пройдет в Минске, 25 февраля в Санкт-Петербурге, 3 марта в Москве. О сути проекта артистка предпочла умолчать, чтобы сильнее заинтриговать фанатов.
"Приезжайте в Липецк, очень ждем", "Каролина, прошу вас почаще публиковать видео с репетиций. Очень интересно смотреть на процесс", "На турчанку похожа", "Ждем бомбическое шоу", - писали подписчики, оставившие под постом более 15 тыс. лайков.
Ранее Ани Лорак показала фото братьев.
Автор: Джанабилова Татьяна П