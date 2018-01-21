В Мордовии объявлено предупреждение из-за ураганного ветра и метели‍
Усиление ветра, скорость которого достигнет 20 м/с, метель и прочие неблагоприятные погодные явления предсказывают синоптики на территории Мордовии в ночь на 22 января. На отдельных участках автомобильных дорог возможны снежные заносы и очень плохая видимость.
По информации Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Мордовии, на территории республики этой ночью ожидается существенное ухудшение погодных условий. Сильнейший снегопад, давление 740 мм. ртутного столба, плохая видимость в 2-4 км, морозы до -10 градусов Цельсия ночью и до -7 днем - вот что ожидает жителей Мордовии ближайшей ночью.
К понедельнику ученые предсказывают снижение скорости ветра, однако она все равно останется значительной, в пределах 8-13 метров в секунду. В связи с этим в республике объявлено оперативное предупреждение.
По информации Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Мордовии, на территории республики этой ночью ожидается существенное ухудшение погодных условий. Сильнейший снегопад, давление 740 мм. ртутного столба, плохая видимость в 2-4 км, морозы до -10 градусов Цельсия ночью и до -7 днем - вот что ожидает жителей Мордовии ближайшей ночью.
К понедельнику ученые предсказывают снижение скорости ветра, однако она все равно останется значительной, в пределах 8-13 метров в секунду. В связи с этим в республике объявлено оперативное предупреждение.
Автор: Артемов Сергей