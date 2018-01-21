Песков: Владимир Путин и Петр Порошенко проводят тайные встречи
Владимир Путин и Петр Порошенко продолжают поддерживать контакты. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, сведения о подобных встречах не распространяются.
«Такие встречи имеют место быть регулярно, однако обе стороны о них просто не распространяются. Причиной этому служит необходимость сохранить анонимность и проводить максимально продуктивные переговоры», - рассказал Песков в ходе интервью на одном из российских телеканалов.
По словам пресс-секретаря президента РФ, в графике Владимира Путина имеются встречи, сведения о которых не публикуются. В частности, глава государства может проводить переговоры в телефонном режиме без обнародования соответствующей информации.
«Такие встречи имеют место быть регулярно, однако обе стороны о них просто не распространяются. Причиной этому служит необходимость сохранить анонимность и проводить максимально продуктивные переговоры», - рассказал Песков в ходе интервью на одном из российских телеканалов.
По словам пресс-секретаря президента РФ, в графике Владимира Путина имеются встречи, сведения о которых не публикуются. В частности, глава государства может проводить переговоры в телефонном режиме без обнародования соответствующей информации.
Автор: Махов Артем