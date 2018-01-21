В Уфе пьяный водитель без прав на LADA протаранил Toyota Land Cruiser
21 января, днем, в Уфе (Башкортостан) водитель без прав, управлявший автомобилем LADA в состоянии алкогольного опьянения, протаранил Toyota Land Cruiser. Сведениями о ДТП очевидцы делятся в социальных сетях.
Сообщается, водитель легкового автомобиля, совершая правый поворот прямо по встречной полосе, допустил столкновение с внедорожником. Пассажир ВАЗа с телесными повреждениями доставлен в медучреждение. Сотрудники ГИБДД при уточнении обстоятельств аварии выяснили, что водитель отечественного автомобиля сильно пьян. Подробности инцидента установят эксперты.
Ранее в Уфе 7 машин столкнулись на объездной.
Сообщается, водитель легкового автомобиля, совершая правый поворот прямо по встречной полосе, допустил столкновение с внедорожником. Пассажир ВАЗа с телесными повреждениями доставлен в медучреждение. Сотрудники ГИБДД при уточнении обстоятельств аварии выяснили, что водитель отечественного автомобиля сильно пьян. Подробности инцидента установят эксперты.
Ранее в Уфе 7 машин столкнулись на объездной.
Автор: Джанабилова Татьяна П