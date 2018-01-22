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Специалисты представили одноразовый тест на пригодность питьевой воды
Эксперты британского Университете Бата представили одноразовый тест, проверяющий пригодность питьевой воды. Специалисты подчеркивают, что это поможет спасти тысячи жизней на территории Африки. Сам тестер по виду напоминает лакмусовую бумагу, однако изменение цвета сигнализирует не о значении кислотности воды, а о присутствии вредных примесей.

Специалисты представили одноразовый тест на пригодность питьевой воды


В соответствии с оценкой WaterAid, на сегодня недостаток в чистой воде испытывают порядка 850 млн жителей Земли. В материалах благотворительной организации отмечается, что прием зараженной бактериями воды приводит к смерти детей раз в 2 минуты. Одноразовый тест обойдется чуть дешевле $1,3, однако может спасти жизнь.

Разработка представляет собой бумагу с графитовыми электродами и прослойкой электропроводящих бактерий. Полоска изменяет собственный цвет во время реакции на присутствие токсичных химикатов, тяжелых металлов, гербицидов, а также прочих незаметных для глаза загрязнений.

Такие тесты можно применять даже на территории развитых государств. Это позволит понять ситуацию с качеством воды на территории отдаленных поселений, окажет помощь туристам, а также спасателям во время ЧС, способной привести к загрязнению запасов питьевой воды. На сегодня работники Университете Бата ведут работу над интеграцией чипа в тестовую полоску для передачи данных анализа электронным системам. Это даст возможность показать данные в более привычном виде, а также вести накопление статистики.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 00:30
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