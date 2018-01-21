В Красноярске при загадочных обстоятельствах пропал ушедший в гости по морозу мужчина
17 января в Красноярске пропал 37-летний мужчина, ушедший в гости по морозу. Последний раз гражданин выходил на связь с приятелем около полудня.
Как рассказала сестра пропавшего, в день исчезновения брат постоянно жаловался на усталость и «ватные ноги» и просил родственницу сопроводить его в больницу. В назначенное время мужчина сослался на занятость и обещал рассказать о своих делах вечером. Родные проверили оба места его работы – в травматологии и СИЗО, но коллеги не смогли назвать даже возможное местоположении медицинского работника. Женщина боится, что ее брат мог стать жертвой грабителей, позарившихся на его товарные карточки.
В день пропажи мужчина был одет в черную шапку, ботинки, серые штаны, куртку «Аляска» с меховым капюшоном, на правой руке имелась золотая печатка. При себе имел смартфон Samsung в синем чехле, зарядное устройство, ключи, портмоне, сумку с документами. Приметы: среднее телосложение при росте около 185 см, черные волосы, карие глаза, за правым ухом расположен шрам.
Ранее в Красноярске нашли тело пропавшего без вести многодетного отца.
Как рассказала сестра пропавшего, в день исчезновения брат постоянно жаловался на усталость и «ватные ноги» и просил родственницу сопроводить его в больницу. В назначенное время мужчина сослался на занятость и обещал рассказать о своих делах вечером. Родные проверили оба места его работы – в травматологии и СИЗО, но коллеги не смогли назвать даже возможное местоположении медицинского работника. Женщина боится, что ее брат мог стать жертвой грабителей, позарившихся на его товарные карточки.
В день пропажи мужчина был одет в черную шапку, ботинки, серые штаны, куртку «Аляска» с меховым капюшоном, на правой руке имелась золотая печатка. При себе имел смартфон Samsung в синем чехле, зарядное устройство, ключи, портмоне, сумку с документами. Приметы: среднее телосложение при росте около 185 см, черные волосы, карие глаза, за правым ухом расположен шрам.
Ранее в Красноярске нашли тело пропавшего без вести многодетного отца.
Автор: Джанабилова Татьяна П