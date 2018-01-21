В Татарстане в ДТП с Lada и перевозившей газ фурой погибли 2 человека
На трассе Чистопольского района Татарстана в ДТП с Lada Kalina и перевозившей газ фурой Scania погибли 2 человека. Смертельный дорожный инцидент произошёл в воскресенье, 21 января, во второй половине дня.
Согласно предоставленным сотрудниками ГУ МЧС РФ по республике сведениям, машину марки Lada Kalina вынесло на встречную полосу, где её на скорости протаранил большегруз. Пассажир и автоводитель легкового транспортного средства погибли от полученных увечий. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.
Ранее сообщалось о лобовом столкновении нескольких машин на трассе в Татарстане.
Согласно предоставленным сотрудниками ГУ МЧС РФ по республике сведениям, машину марки Lada Kalina вынесло на встречную полосу, где её на скорости протаранил большегруз. Пассажир и автоводитель легкового транспортного средства погибли от полученных увечий. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.
Ранее сообщалось о лобовом столкновении нескольких машин на трассе в Татарстане.
Автор: Воробьева Алина