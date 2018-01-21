Боксер из Украины Александр Усик не стал говорить о принадлежности Крыма
Чемпион мира по версии WBO боксёр Александр Усик резко ответил на вопрос, который ему задал один из журналистов, относительно того, чей Крым. Украинский спортсмен воздержался от ответа.
На протяжении пресс-конференции, видеозапись которой размещена на видеохостинге YouTube, на канале «Апостроф» указывается, что украинский спортсмен периодически посещает Симферополь, свой родной город. «У меня там близкие, там я родился, там крестился. Не забывай свои корни», - заявил чемпион мира. Усик не ответил на вопрос одного из представителей СМИ о правовом статусе полуострова. Боксёр отметил, у него нет особого желания снова отвечать на подобный вопрос.
Как считает известный спортсмен, целью вопроса о правовом статусе Крыма было попытаться спровоцировать его. Боксёр особо подчеркнул, что он представляет своё государство по всему миру. «Флаг поднимается украинский, гимн тоже играет украинский. Вот мой ответ», - сообщил Александр Усик представителям массмедиа.
На протяжении пресс-конференции, видеозапись которой размещена на видеохостинге YouTube, на канале «Апостроф» указывается, что украинский спортсмен периодически посещает Симферополь, свой родной город. «У меня там близкие, там я родился, там крестился. Не забывай свои корни», - заявил чемпион мира. Усик не ответил на вопрос одного из представителей СМИ о правовом статусе полуострова. Боксёр отметил, у него нет особого желания снова отвечать на подобный вопрос.
Как считает известный спортсмен, целью вопроса о правовом статусе Крыма было попытаться спровоцировать его. Боксёр особо подчеркнул, что он представляет своё государство по всему миру. «Флаг поднимается украинский, гимн тоже играет украинский. Вот мой ответ», - сообщил Александр Усик представителям массмедиа.
Автор: Семен Зайцев