В Красноярском крае в морозы без отопления остались 2 тысячи жителей
В Красноярском крае без отопления осталось более двух тысяч человек. По информации от местных синоптиков, в настоящее время в некоторых районах региона температура воздуха составляет в среднем 32 градуса ниже нуля.
В поселке Назарово произошел порыв трубопровода на улице Парковой. В настоящее время на месте работают специалисты ГРЭС, однако жителям близлежащих районов придется ждать включения отопления еще минимум сутки. Всего в зоне действия теплового коллектора находятся десять многоэтажных и 16 частных домов.
Синоптики отмечают, что в некоторых районах Красноярского края температура воздуха в ночное время может достигать 40 градусов ниже нуля. Представители местной власти пообещали ликвидировать поломки в системе отопления в течение 24 часов.
В поселке Назарово произошел порыв трубопровода на улице Парковой. В настоящее время на месте работают специалисты ГРЭС, однако жителям близлежащих районов придется ждать включения отопления еще минимум сутки. Всего в зоне действия теплового коллектора находятся десять многоэтажных и 16 частных домов.
Синоптики отмечают, что в некоторых районах Красноярского края температура воздуха в ночное время может достигать 40 градусов ниже нуля. Представители местной власти пообещали ликвидировать поломки в системе отопления в течение 24 часов.
Автор: Махов Артем