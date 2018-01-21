В Омске автолюбитель сбил человека и въехал в остановку
В Омске легковой автомобиль марки KIA Cerato днем 21 января совершил наезд на стоящего пешехода и протаранил остановку. По факту дорожно-транспортнорго происшествия, случившегося на улице Герцена, полицией проводится проверка.
За рулем KIA Cerato находился 23-летний парень. Пока не ясно, по какой причине автолюбитель потерял управление над иномаркой и совершил наезд на девушку, ожидающую городской автобус, а затем протаранил и саму остановку по улице Герцена в Омске. На место ДТП прибыли экипажи скорой помощи и дорожно-постовой службы. Сбитую 24-летнюю девушку забрали в больницу, она получила травмы. Обстоятельства и причины наезда водителя KIA Cerato на пешехода и препятствие устанавливаются в ходе начавшейся проверки, заверили в МВД.
За рулем KIA Cerato находился 23-летний парень. Пока не ясно, по какой причине автолюбитель потерял управление над иномаркой и совершил наезд на девушку, ожидающую городской автобус, а затем протаранил и саму остановку по улице Герцена в Омске. На место ДТП прибыли экипажи скорой помощи и дорожно-постовой службы. Сбитую 24-летнюю девушку забрали в больницу, она получила травмы. Обстоятельства и причины наезда водителя KIA Cerato на пешехода и препятствие устанавливаются в ходе начавшейся проверки, заверили в МВД.
Автор: Артемов Сергей