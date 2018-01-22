Порнозвезда Сора Аой разбила сердца своим фанатам известием о выходе замуж
Порнозвезда разбила сердца собственным фанатам сообщением о выходе замуж. Актриса фильмов для взрослых с псевдонимом Сора Аой пользуется огромной популярностью в КНР. На странице личной страницы в сервисе микроблогов Weibo она разместила фотографию с кольцом на пальце.
«Я всегда стремилась выйти замуж. Очень люблю детей, это моя мечта – жить с прекрасной семьей. Мой муж небогат и некрасив, однако он избавил меня от любых беспокойств о прошлом в моей жизни», – созналась звезда.
Сценический псевдоним порнозвезды включает её любимый цвет (Aoi в переводе значит синий), а также то, что ей нравится больше всего в мире (Sora переводится как небо). Она была работницей пиццерий, суши-баров, пабов, а также мечтала работать учительницей в начальной школе. В это время была замечена агентом из порноиндустрии. Карьеру в этой отрасли начала в первые годы 2000-х, хотя тогда это было незаконно. К 2005-му девушка оказалась второй по уровню популярности женщиной на территории Японии, указывается в статистике поисковых систем.
11 апреля её фанаты ежегодно устраивают «ночь с Сорой Аой». В мироблоге Weibo у неё больше подписчиков, чем у Дэвида Бекхэма и Тейлор Свифт.
«Я всегда стремилась выйти замуж. Очень люблю детей, это моя мечта – жить с прекрасной семьей. Мой муж небогат и некрасив, однако он избавил меня от любых беспокойств о прошлом в моей жизни», – созналась звезда.
Сценический псевдоним порнозвезды включает её любимый цвет (Aoi в переводе значит синий), а также то, что ей нравится больше всего в мире (Sora переводится как небо). Она была работницей пиццерий, суши-баров, пабов, а также мечтала работать учительницей в начальной школе. В это время была замечена агентом из порноиндустрии. Карьеру в этой отрасли начала в первые годы 2000-х, хотя тогда это было незаконно. К 2005-му девушка оказалась второй по уровню популярности женщиной на территории Японии, указывается в статистике поисковых систем.
11 апреля её фанаты ежегодно устраивают «ночь с Сорой Аой». В мироблоге Weibo у неё больше подписчиков, чем у Дэвида Бекхэма и Тейлор Свифт.
Автор: Валерий Антонов