Младшая дочь Дмитрия Марьянова рассказала о тяжелой жизни без отца
Младшая дочь Дмитрия Марьянова 9-летняя Анфиса рассказала о тяжелой жизни без отца. Девочка впервые после смерти актера дала интервью.
Журналисты заметили Анфису с матерью Ксений Бик на благотворительном вечере, посвященном разным женским историям. Девочка наблюдала за выступлением родительницы, которая делилась с присутствующими своей болью, не проходящей после ухода мужа.
«Мне часто снится папа. Ему хорошо, но он скучает. Мне и маме, наоборот, без него очень тяжело. Я пытаюсь найти в себе силы, чтобы жить дальше», - поделилась Анфиса.
Девочка припомнила памятный случай из жизни, рассказав, как долго плакала в Харькове. Оказалось, Марьянов прикусил язык, а его дочь подумала, что ему не нравится ее кукла. Бик поделилась, что дочь ведет себя, как взрослая. За три месяца она ни разу не попросила о помощи.
Ранее вдова рассказала, как перенесла утрату.
Журналисты заметили Анфису с матерью Ксений Бик на благотворительном вечере, посвященном разным женским историям. Девочка наблюдала за выступлением родительницы, которая делилась с присутствующими своей болью, не проходящей после ухода мужа.
«Мне часто снится папа. Ему хорошо, но он скучает. Мне и маме, наоборот, без него очень тяжело. Я пытаюсь найти в себе силы, чтобы жить дальше», - поделилась Анфиса.
Девочка припомнила памятный случай из жизни, рассказав, как долго плакала в Харькове. Оказалось, Марьянов прикусил язык, а его дочь подумала, что ему не нравится ее кукла. Бик поделилась, что дочь ведет себя, как взрослая. За три месяца она ни разу не попросила о помощи.
Ранее вдова рассказала, как перенесла утрату.
Автор: Джанабилова Татьяна П