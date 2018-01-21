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Экс-министр экономики Украины предрекает дефолт
Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, считает что если кабинет министров продолжит либеральную экономическую политику, следует ожидать дефолта. Речь идет об отсутствии денежных средств, необходимых для погашения внешних долгов страны.

Экс-министр экономики Украины предрекает дефолт

Согласно заявления Виктора Суслова в украинских масс-медиа, без финансирования со стороны Международного валютного фонда, в случае продолжения имеющийся либеральной политики, могут наступить негативные последствия. Как полагает Суслов, кредиты МВФ не оберегают страну от угрозы предстоящего дефолта, происходит лишь сдвиг во времени. По мнению финансиста, подобное состояние экономики может наступить несколько позднее. Но это произойдет в условиях ещё больших внешних долгов Украины.

В декабре источник в МВФ сообщил, что Киев намерен вести переговоры о продлении оказываемой финансовой помощи еще 10-15 лет. В противном случае, как было отмечено, существует риск дефолта экономики страны в 2019-2020 годах.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 18:25
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