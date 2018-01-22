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Никита Пресняков занялся продажей одежды в интернете
Никита Пресняков выбрал карьеру рок-музыканта, исполняя на своих концертах тяжелый металл, который не пользуется спросом на телевидении. Чтобы поправить свои финансовые дела, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова решил заняться собственным бизнесом, открыв интернет-магазин по продаже одежды оригинального дизайна.

Никита Пресняков занялся продажей одежды в интернете


Никита Пресняков не любит светских мероприятий, вечеринок и редко появляется на экранах телевизоров. Многие связывают это с тем, что для своего творчества молодой музыкант выбрал стиль тяжелого хеви-метала, а группы, играющие в этом музыкальном жанре, редко кто зовет на корпоративы и приглашает на телевидение. Так как гастролей, благодаря которым зарабатывают деньги его родители, Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков, у парня нет, то он решил заняться бизнесом. Вместе со своей молодой супругой Никита Пресняков решил заняться продажей дизайнерской одежды по доступным ценам. Денег на развитие бизнеса молодая пара у своих звездных родственников не берет, предпочитая финансовую независимость. Пока продажи осуществляются через интернет-магазин, который они открыли, не имея достаточных денежных средств на аренду площадей в каком-либо модном торговом центре. В планах молодой семьи открыть собственный шоу-рум.

По данным источника, именно молодая жена заставила Никиту Преснякова окунуться в мир бизнеса. Дело в том, что у девушки после замужества очень сильно выросли финансовые запросы. Если раньше она пользовалась бижутерией, то теперь предпочитает изделия из золота и бриллианты. Именно желание содержать в достатке свою жену, не прибегая к помощи родителей, заставило музыканта искать альтернативные пути пополнения семейного бюджета.
Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 07:01
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