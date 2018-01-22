Беременная Ева Лонгория показала на красных дорожках в США округлившийся живот
На днях в США вручались премии Гильдии американских продюсеров Producers Guild Awards. Наряду со многими знаменитостями, на красной дорожке появилась и беременная Ева Лонгория, продемонстрировав публике под чёрным свободным платьем округлившийся живот.
О своей беременности 42-летняя киноактриса и фотомодель рассказала в конце прошлого года, смирившись со своей изменившейся фигурой. Некоторые критики отрицательно отнеслись к выбору Евой Лонгорией наряда для светского мероприятия, отметив, что чёрное платье с широкими плечами и громоздкими рукавами не подходит звезде, однако даже они отметили светящиеся от счастья глаза будущей мамы.
Согласно зарубежным СМИ, Ева Лонгория и её 49-летний муж Хосе Антонио Бостон ожидают рождения сына.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о самой высокооплачиваемой беременной модели Instagram.
О своей беременности 42-летняя киноактриса и фотомодель рассказала в конце прошлого года, смирившись со своей изменившейся фигурой. Некоторые критики отрицательно отнеслись к выбору Евой Лонгорией наряда для светского мероприятия, отметив, что чёрное платье с широкими плечами и громоздкими рукавами не подходит звезде, однако даже они отметили светящиеся от счастья глаза будущей мамы.
Согласно зарубежным СМИ, Ева Лонгория и её 49-летний муж Хосе Антонио Бостон ожидают рождения сына.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о самой высокооплачиваемой беременной модели Instagram.
Автор: Воробьева Алина