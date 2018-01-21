Росстат: В РФ удорожание картофеля опередило все социально значимые продукты
Согласно информации Росстата, картофель опережает все социально значимые для населения продукты. Оптовая стоимость овоща на протяжении 2017 года изменилась в сторону увеличения, составив 12 рублей за один килограмм.
Сообщается, что в 2016 году цены на картофель находились на уровне 10 рублей за килограмм. По мнению экспертов, изменение стоимости данного овоща объясняется низким урожаем, это связано с холодной весной, наблюдаемой в прошедшем году. Особо отмечено, что в первой половине года корнеплод традиционно дорожает вследствие увеличения затрат на логистику и хранение. При этом акцентируется внимание на том аспекте, что пик повышения стоимости картофеля приходится на май-июнь. В данный период времени партии, собранные в предыдущем году, подходят к концу.
Особо отмечено, что в перечень социально значимых товаров, утвержденных правительством РФ в 2010 году, входит 24 позиции. На них могут устанавливаться предельно допустимые ценовые показатели.
Сообщается, что в 2016 году цены на картофель находились на уровне 10 рублей за килограмм. По мнению экспертов, изменение стоимости данного овоща объясняется низким урожаем, это связано с холодной весной, наблюдаемой в прошедшем году. Особо отмечено, что в первой половине года корнеплод традиционно дорожает вследствие увеличения затрат на логистику и хранение. При этом акцентируется внимание на том аспекте, что пик повышения стоимости картофеля приходится на май-июнь. В данный период времени партии, собранные в предыдущем году, подходят к концу.
Особо отмечено, что в перечень социально значимых товаров, утвержденных правительством РФ в 2010 году, входит 24 позиции. На них могут устанавливаться предельно допустимые ценовые показатели.
Автор: Семен Зайцев