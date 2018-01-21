В новом сезоне "Голос. Дети" наставниками стали Пелагея, Баста и Валерий Меладзе
С сегодняшнего дня в Москве начались слепые прослушивания в рамках музыкального шоу "Голос. Дети". Наставниками во взявшем старт очередном сезоне проекта для юных талантливых исполнителей стали Пелагея, Баста и Валерий Меладзе.
В Москве стартовал пятый сезон "Голос. Дети", в котором юные таланты соревнуются друг с другом в искусстве вокала. Пелагея, Баста и Валерий Меладзе поведут участников проекта к желанной победе, обучая их всем тонкостям исполнительского мастерства. По итогам прошлого сезона лучшей стала участница музыкального шоу из команды Димы Билана.
В Москве стартовал пятый сезон "Голос. Дети", в котором юные таланты соревнуются друг с другом в искусстве вокала. Пелагея, Баста и Валерий Меладзе поведут участников проекта к желанной победе, обучая их всем тонкостям исполнительского мастерства. По итогам прошлого сезона лучшей стала участница музыкального шоу из команды Димы Билана.
Автор: Артемов Сергей