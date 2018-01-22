Volkswagen отказался от серийного выпуска пикапа Tristar
Концепт Tristar, сконструированный на платформе Volkswagen T5, демонстрирует полет мысли немецких автоконструкторов в области коммерческих автомобилей. Уникальная бортовая система и высокий уровень комфорта выделяли эту модель среди прочих авто данного сегмента на Ганноверском автосалоне, однако в серийное производство пикап Tristar запущен не был.
Факт отказа от серийного производства пикапа Volkswagen Tristar вызвал некоторое удивление и сожаление у автомобильных экспертов, ведь концепт, представленный на выставке автомобилей в Ганновере покорил посетителей своим интересным дизайном, повышенным комфортом и другими техническими характеристиками. Под капотом пикапа Tristar разместили турбированный двухлитровый дизельный мотор в паре с семиступенчатой коробкой передач, в кабине, кроме поворотного водительского кресла и планшетного компьютера, была предусмотрена даже кофеварка. В конструкции кузова данного коммерческого автомобиля был предусмотрен даже своеобразный выдвижной ящик, где можно разместить различные инструменты или багаж.
Факт отказа от серийного производства пикапа Volkswagen Tristar вызвал некоторое удивление и сожаление у автомобильных экспертов, ведь концепт, представленный на выставке автомобилей в Ганновере покорил посетителей своим интересным дизайном, повышенным комфортом и другими техническими характеристиками. Под капотом пикапа Tristar разместили турбированный двухлитровый дизельный мотор в паре с семиступенчатой коробкой передач, в кабине, кроме поворотного водительского кресла и планшетного компьютера, была предусмотрена даже кофеварка. В конструкции кузова данного коммерческого автомобиля был предусмотрен даже своеобразный выдвижной ящик, где можно разместить различные инструменты или багаж.
Автор: Артемов Сергей