Житель Пензенской области избил у кафе женщину до госпитализации
Житель Сердобского района Пензенской области около одного из местных кафе избил знакомую до госпитализации. Эксперты расценили полученные 27-летней женщиной травмы как тяжёлые.
Информацию обнародовали представители пресс-службы областного управления МВД РФ. Уточняется, 24-летний подозреваемый, избивший пострадавшую до полусмерти, ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за преступления. На данный момент, учитывая признание жителем Пензенской области своей вины, он находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось об избиении до смерти подростками жителя Оренбуржья.
Информацию обнародовали представители пресс-службы областного управления МВД РФ. Уточняется, 24-летний подозреваемый, избивший пострадавшую до полусмерти, ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за преступления. На данный момент, учитывая признание жителем Пензенской области своей вины, он находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось об избиении до смерти подростками жителя Оренбуржья.
Автор: Воробьева Алина