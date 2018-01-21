Мазур рассказала СМИ, что беременность Цымбалюк-Романовской была выдуманной
Элина Мазур раскрыла детали фиктивной беременности экс-супруги Армена Джигарханяна, речь идет о Виталине Цымбалюк-Романовской. Мазур рассказала, как зарождался «заговор» против известного артиста.
СМИ сообщают, что Элина Мазур раскрыла правду о создании образа Цымбалюк-Романовской как «скромной и интеллигентной дамы». Экс-представительница обвинила бывшую подругу в обмане и мошенничестве. Приняв участие в съемках телепрограммы «Новые русские сенсации», женщина рассказала, как родилась идея проинформировать общественность о беременности экс-супруги Джигарханяна. Отправив её в Грузию, объявили, что бывшая жена артиста находится там на сохранении. Было уточнено, что Цымбалюк-Романовская решила вернуться домой, не уведомив Элину Мазур.
«И вот мне уже кто-то сообщает, что Виталина будто бы уже в Петербурге, она собирается сделать аборт. Я была в шоке», - сообщила Мазур. По её мнению, план был изначально обречен на провал, так как экс-супруга Армена Джигарханяна довольно часто не контролировала свои эмоции.
СМИ сообщают, что Элина Мазур раскрыла правду о создании образа Цымбалюк-Романовской как «скромной и интеллигентной дамы». Экс-представительница обвинила бывшую подругу в обмане и мошенничестве. Приняв участие в съемках телепрограммы «Новые русские сенсации», женщина рассказала, как родилась идея проинформировать общественность о беременности экс-супруги Джигарханяна. Отправив её в Грузию, объявили, что бывшая жена артиста находится там на сохранении. Было уточнено, что Цымбалюк-Романовская решила вернуться домой, не уведомив Элину Мазур.
«И вот мне уже кто-то сообщает, что Виталина будто бы уже в Петербурге, она собирается сделать аборт. Я была в шоке», - сообщила Мазур. По её мнению, план был изначально обречен на провал, так как экс-супруга Армена Джигарханяна довольно часто не контролировала свои эмоции.
Автор: Семен Зайцев