В Москве ревнивец зарезал мужа своей возлюбленной
Гражданин, подозреваемый в совершении убийства на улице Молодцова в Москве, при помощи телефона связался с женой убитого и признался, что расправился с ее супругом. Не исключено, что возникший любовный треугольник мог стать причиной совершения преступления на почве ревности.
На улице Молодцова в Москве подозреваемый подошел к мужу своей знакомой и нанес ему серию ударов ножом. От полученных ран мужчина скончался. Совершивший нападение с использованием холодного оружия гражданин сделал телефонный звонок своей знакомой, которая состоит в браке с убитым, и сообщил, что сумел расправиться с ее супругом.
Следователи приступили к выяснению всех причин и обстоятельств, связанных с убийством на улице столицы.
На улице Молодцова в Москве подозреваемый подошел к мужу своей знакомой и нанес ему серию ударов ножом. От полученных ран мужчина скончался. Совершивший нападение с использованием холодного оружия гражданин сделал телефонный звонок своей знакомой, которая состоит в браке с убитым, и сообщил, что сумел расправиться с ее супругом.
Следователи приступили к выяснению всех причин и обстоятельств, связанных с убийством на улице столицы.
Автор: Артемов Сергей