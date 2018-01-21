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В Москве ревнивец зарезал мужа своей возлюбленной
Гражданин, подозреваемый в совершении убийства на улице Молодцова в Москве, при помощи телефона связался с женой убитого и признался, что расправился с ее супругом. Не исключено, что возникший любовный треугольник мог стать причиной совершения преступления на почве ревности.

В Москве ревнивец зарезал мужа своей возлюбленной


На улице Молодцова в Москве подозреваемый подошел к мужу своей знакомой и нанес ему серию ударов ножом. От полученных ран мужчина скончался. Совершивший нападение с использованием холодного оружия гражданин сделал телефонный звонок своей знакомой, которая состоит в браке с убитым, и сообщил, что сумел расправиться с ее супругом.

Следователи приступили к выяснению всех причин и обстоятельств, связанных с убийством на улице столицы.
Автор: Артемов Сергей
Вчера, 19:27
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