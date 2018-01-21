Таролог предсказала Бузовой жизнь в стиле басни «Мартышка и очки»
СМИ со ссылкой на таролога сообщили, что Ольгу Бузову ожидает сложный год. Ясновидящая сравнила этот период с басней «Мартышка и очки».
Она отметила, что знаменитость берется за слишком много дел сразу, поэтому ей будет сложно добиться успеха в отдельном направлении. Таролог отметила, что постепенно эта ситуация все же будет исправлена. Она посоветовала телеведущей заняться медитацией либо принять успокоительные средства.
«Гармония отсутствует. Покоя и равновесия просто нет, слишком хаотично все. Она намерена распространить своё присутствие на все сферы и заполнить все существующие пустоты. Весь 2018-й так и продолжит метаться и прыгать в разные стороны. Единственный плюс - приток денежной энергии», – отметила предсказательница.
При этом таролог опасается, что Ольга Бузова пристрастится к алкоголю. Она акцентировала внимание на опасности этого пути. При этом подчеркивает, что несмотря ни на что, ситуация может быть исправлена.
Она отметила, что знаменитость берется за слишком много дел сразу, поэтому ей будет сложно добиться успеха в отдельном направлении. Таролог отметила, что постепенно эта ситуация все же будет исправлена. Она посоветовала телеведущей заняться медитацией либо принять успокоительные средства.
«Гармония отсутствует. Покоя и равновесия просто нет, слишком хаотично все. Она намерена распространить своё присутствие на все сферы и заполнить все существующие пустоты. Весь 2018-й так и продолжит метаться и прыгать в разные стороны. Единственный плюс - приток денежной энергии», – отметила предсказательница.
При этом таролог опасается, что Ольга Бузова пристрастится к алкоголю. Она акцентировала внимание на опасности этого пути. При этом подчеркивает, что несмотря ни на что, ситуация может быть исправлена.
Автор: Валерий Антонов