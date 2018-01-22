Дмитрий Маликов рассказал, что завоевал сердце супруги романтическим вечером в Монте-Карло
Дмитрий Маликов представил в Instagram видео, в котором устроил подписчикам мастер-класс по искусству пикапа. Певец считает, что завоевать можно любую девушку, приложив определенные усилия, и просит пользователей рассказать, насколько полезными оказались его советы по покорению сердца возлюбленной.
Итак, Дмитрий Маликов в Instagram при помощи видео открыл публике свой способ завоевания сердца возлюбленной: Монте-Карло, самый дорогой ресторан, где выкупаются все места, заказываются самые дорогие и изысканные блюда из меню, белый рояль и играется романтическая мелодия, а затем организовывается романтическая поездка в кабриолете вдоль серпантина по побережью Средиземного моря. Именно таким изысканным способом в свое время воспользовался сам Маликов, чтобы добиться руки и сердца своей жены.
Подписчики оценили чувство юмора артиста, призвав его немного спуститься с небес на землю, быть чуть ближе к возможностям обычных людей.
Итак, Дмитрий Маликов в Instagram при помощи видео открыл публике свой способ завоевания сердца возлюбленной: Монте-Карло, самый дорогой ресторан, где выкупаются все места, заказываются самые дорогие и изысканные блюда из меню, белый рояль и играется романтическая мелодия, а затем организовывается романтическая поездка в кабриолете вдоль серпантина по побережью Средиземного моря. Именно таким изысканным способом в свое время воспользовался сам Маликов, чтобы добиться руки и сердца своей жены.
Подписчики оценили чувство юмора артиста, призвав его немного спуститься с небес на землю, быть чуть ближе к возможностям обычных людей.
Автор: Артемов Сергей