Фото обновленного «Москвича-2141» разместили в Сети
В интернете появился фотоснимок обновленного автомобиля «Москвич-2141», ресурс Kolesa.ru представил свое видение советского автомобиля. Группа независимых дизайнеров создала иной дизайн 5-дверного автомобиля.
Хэтчбек начали выпускать на АЗЛК в 1986 году, «Москвич-2141» производился на протяжении 12 лет, после чего на основном конвейере его сменила модель «Святогор». По мнению экспертов, речь шла о пересмотренном дизайне кузова автомобиля, пришедшего на смену прежней модели. Но к тому времени «Святогор», так же как и «Москвич-2141», считался морально устаревшим. Независимые дизайнеры и инженеры создали современный рестайлинг модели, за основу были взяты макеты обновлённой советской машины.
«Москвич-2141» должен был получить новую оптику и решетку радиатора, измененные передний и задний бамперы. Предусматривались декоративные элементы кузова, новые дверные ручки, иная часть задней части кузова, включая форму остекления. Была сконструирована новая крышка багажного отделения.
Хэтчбек начали выпускать на АЗЛК в 1986 году, «Москвич-2141» производился на протяжении 12 лет, после чего на основном конвейере его сменила модель «Святогор». По мнению экспертов, речь шла о пересмотренном дизайне кузова автомобиля, пришедшего на смену прежней модели. Но к тому времени «Святогор», так же как и «Москвич-2141», считался морально устаревшим. Независимые дизайнеры и инженеры создали современный рестайлинг модели, за основу были взяты макеты обновлённой советской машины.
«Москвич-2141» должен был получить новую оптику и решетку радиатора, измененные передний и задний бамперы. Предусматривались декоративные элементы кузова, новые дверные ручки, иная часть задней части кузова, включая форму остекления. Была сконструирована новая крышка багажного отделения.
Автор: Семен Зайцев