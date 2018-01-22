Участник «Дома-2» Иосиф Оганесян ищет девушку для новых отношений
Иосиф Оганесян в своём микроблоге рассказал поклонникам о готовности к новым романтическим отношениям. По словам участника «Дома-2», его сердце свободно для девушек вне реалити-шоу.
Иосиф Оганесян поведал фанатам о жизненном кризисе, перевернувшем его внутренний мир. Ему не удалось выстроить крепких любовных отношений ни с Александрой Черно, ни с Дарьей Лымарь, ни с Маргаритой Овсянниковой. В соцсети он проинформировал интернет-пользователей о том, что ищет новую девушку. Он верит, что на телепроекте «Дом-2» всё же появится та самая, которую он полюбит с первого взгляда и на всю жизнь.
Среди описанных Иосифом Оганесяном качеств, присущих его будущей «половинке», числятся естественность, искренность, верность и доброта. В конце поста участник «Дома-2» призвал всех потенциальных невест не упустить свой шанс.
Иосиф Оганесян поведал фанатам о жизненном кризисе, перевернувшем его внутренний мир. Ему не удалось выстроить крепких любовных отношений ни с Александрой Черно, ни с Дарьей Лымарь, ни с Маргаритой Овсянниковой. В соцсети он проинформировал интернет-пользователей о том, что ищет новую девушку. Он верит, что на телепроекте «Дом-2» всё же появится та самая, которую он полюбит с первого взгляда и на всю жизнь.
Среди описанных Иосифом Оганесяном качеств, присущих его будущей «половинке», числятся естественность, искренность, верность и доброта. В конце поста участник «Дома-2» призвал всех потенциальных невест не упустить свой шанс.
Автор: Воробьева Алина