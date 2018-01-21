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"Дом-2": Курбан Омаров представил фанатам лодочника проекта
Курбан Омаров в своем аккаунте Instagram познакомил пользователей Сети с очень важным человеком, без которого шоу "Дом-2" не смогло бы функционировать. На фотографии рядом с Омаровым стоит молодой парень, который работает лодочником и без него на остров не смогли бы попасть ни участники, ни администраторы, ни операторы телевизионного проекта.

"Дом-2": Курбан Омаров представил фанатам лодочника проекта


В комментариях к фотографии, где Курбан Омаров стоит в обнимку с молодым чернокожим парнем, звезда "Дома-2" рассказывает об этом человеке строками из песни Аллы Пугачевой: "То берег левый нужен им, то берег правый... влюбленных много - он один, у переправы".

Курбан Омаров отмечает, что эти слова наиболее точно характеризуют работу симпатичного сейшельского парня, ведь он - лодочник. Без него на остров не смогли бы попасть ни участники, ни администраторы, ни операторы - в общем все, от кого зависит работа телевизионного проекта "Дом-2". Именно этот парень каждый день переправляет людей туда-обратно, словно в известной песне.
Автор: Артемов Сергей
Вчера, 21:29
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