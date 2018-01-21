В Курске из-за пожара эвакуировали десятки людей из многоэтажного дома
Работники «Службы спасения-112» получили 21 января сообщение о пожаре, возникшем в 9-этажном домостроении, расположенном по Краснополянской улице. Как отметили очевидцы, на 8-м этаже заметен густой черный дым, а на балконе квартиры, в которой случилось возгорание, стоит мужчина без возможности самостоятельно выйти из квартиры.
Представители ГУ МЧС РФ по региону отметили, что к месту инцидента экстренно были отправлены пожарные подразделения, скорая помощь, полиция, а также работники служб ЖКХ. Спасатели провели разведку, а также эвакуировали 17 жителей здания. При этом 8 человек были выведены в кислородных масках по причине сильного задымления помещений. Мужчине с балкона помогали спуститься при помощи автолестницы.
Медпомощь никому не понадобилась. Причины воспламенения, а также сумму нанесенного ущерба предстоит установить экспертам. По словам специалистов, трудности во время тушения этого пожара оказались связаны с большим задымлением жилых помещений и угрозой распространения огня на квартиры верхнего этажа.
Представители ГУ МЧС РФ по региону отметили, что к месту инцидента экстренно были отправлены пожарные подразделения, скорая помощь, полиция, а также работники служб ЖКХ. Спасатели провели разведку, а также эвакуировали 17 жителей здания. При этом 8 человек были выведены в кислородных масках по причине сильного задымления помещений. Мужчине с балкона помогали спуститься при помощи автолестницы.
Медпомощь никому не понадобилась. Причины воспламенения, а также сумму нанесенного ущерба предстоит установить экспертам. По словам специалистов, трудности во время тушения этого пожара оказались связаны с большим задымлением жилых помещений и угрозой распространения огня на квартиры верхнего этажа.
Автор: Валерий Антонов