За три месяца в США умерли 5 порноактрис из-за нетерпимости общества
Джинджер Бэнкс, одна из актрис фильмов для взрослых, сообщила в массмедиа, что на протяжении трех месяцев в США погибли пять порноактрис. Было заявлено, что виновником их смерти следует признать нетерпимость общества.
Олия Нова, 20-летняя актриса, скончалась от сепсиса мочевыделительных путей. Августу Эймс, 23-летнюю актрису, нашли мёртвой в парке. В ходе расследования полиция установила, что смерть наступила следствие удушья. Бэнкс заявляет, что основной проблемой является то, что артисток, снимающихся в кинолентах определённого содержания, считают в стране «людьми второго сорта».
Актриса заявила, что она с трудом поборола депрессию из-за того, как именно люди смотрят на её работу. «Это самое худшее в жизни порноактрисы», - подчеркнула артистка. По её словам, необходимо каким-то образом привлечь «секс-работников в социум».
Олия Нова, 20-летняя актриса, скончалась от сепсиса мочевыделительных путей. Августу Эймс, 23-летнюю актрису, нашли мёртвой в парке. В ходе расследования полиция установила, что смерть наступила следствие удушья. Бэнкс заявляет, что основной проблемой является то, что артисток, снимающихся в кинолентах определённого содержания, считают в стране «людьми второго сорта».
Актриса заявила, что она с трудом поборола депрессию из-за того, как именно люди смотрят на её работу. «Это самое худшее в жизни порноактрисы», - подчеркнула артистка. По её словам, необходимо каким-то образом привлечь «секс-работников в социум».
Автор: Семен Зайцев