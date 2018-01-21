При взрыве самогонного аппарата в Балаково пострадали два человека
Вечером 21 января в Балаково жители, проживающие по улице Минской, были напуганы взрывом, внезапно прогремевшим по соседству. По предварительной информации, в квартире дома №51 самопроизвольно взорвался самогонный аппарат.
Официальная информация, проливающая свет на причины и обстоятельства произошедшего, отсутствует. Очевидцы отмечают, что в результате взрыва пострадали мужчина и женщина, которых увезли в больницу примчавшиеся к месту трагедии машины скорой помощи. По видимому, в указанной квартире дома №51 на улице Минской жильцы занимались самодельным производством алкоголя, а причиной напугавшего всех взрыва является самогонный аппарат, установленный на газовую плиту. Подробности произошедшего официально не сообщаются.
Официальная информация, проливающая свет на причины и обстоятельства произошедшего, отсутствует. Очевидцы отмечают, что в результате взрыва пострадали мужчина и женщина, которых увезли в больницу примчавшиеся к месту трагедии машины скорой помощи. По видимому, в указанной квартире дома №51 на улице Минской жильцы занимались самодельным производством алкоголя, а причиной напугавшего всех взрыва является самогонный аппарат, установленный на газовую плиту. Подробности произошедшего официально не сообщаются.
Автор: Артемов Сергей