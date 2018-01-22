В Сети появились снимки не вошедшего в серию уникального пикапа Volkswagen Tristar
На немецком автосалоне в городе Ганновер презентовали концепт-грузовик Volkswagen Tristar, выделявшийся на фоне иных продуктов своей уникальностью в бортовой системе и высоким уровнем комфорта. Однако автомобиль, снимки которого появились в Сети, не вошёл в серию.
Volkswagen Tristar наглядно показал развитие коммерческих моделей немецкого концерна. Разработчики построили авто на платформе Volkswagen T5. Эксперты обратили внимание на универсальность концепт-грузовика, отмечая его выдвижной ящик и 2-этажную бортовую систему. Кабина Volkswagen Tristar выполнена для максимального удобства водителя и пассажиров, включая поворотные кресла, планшетный ПК и даже кофеварку. Концепт получил 2-литровый турбодизель с 204-сильной отдачей и коробку передач на 7 скоростей.
Напомним, Volkswagen вскоре запустит конвейер обновлённой модификации Golf.
Volkswagen Tristar наглядно показал развитие коммерческих моделей немецкого концерна. Разработчики построили авто на платформе Volkswagen T5. Эксперты обратили внимание на универсальность концепт-грузовика, отмечая его выдвижной ящик и 2-этажную бортовую систему. Кабина Volkswagen Tristar выполнена для максимального удобства водителя и пассажиров, включая поворотные кресла, планшетный ПК и даже кофеварку. Концепт получил 2-литровый турбодизель с 204-сильной отдачей и коробку передач на 7 скоростей.
Напомним, Volkswagen вскоре запустит конвейер обновлённой модификации Golf.
Автор: Воробьева Алина