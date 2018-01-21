Эксперты ВЭФ предсказывают голод в 2018 году
В Давосе 23 января открывается 48-й по счёту ежегодный Всемирный экономический форум. На нём предполагается обсудить проблему голода, предсказываемого экспертами в 2018 году.
В швейцарском городе соберутся лидеры государств, известные политики, главы крупнейших корпораций, включая других представителей мировой общественности. На ВЭФ Дональд Трамп выступит с докладом относительно налоговой реформы в США. Эммануэль Макрон, президент Франции, также планирует присутствовать на важнейшем мероприятии. Ожидается прибытие Кристин Лагард, возглавляющей Международный валютный фонд. В преддверии всемирного форума его эксперты опубликовали в Сети доклад о глобальных рисках, которые могут иметь место на протяжении года. Голод указывается как одна из основных опасностей.
Указывается на возможные природные катаклизмы и внезапные неурожаи. Они могут вызвать кризис мирового масштаба, произойдет сопутствующий скачок цен на продукты питания. Недостаток продовольствия в одном государстве может достаточно быстро дестабилизировать ситуацию в соседних странах, указывают специалисты.
В швейцарском городе соберутся лидеры государств, известные политики, главы крупнейших корпораций, включая других представителей мировой общественности. На ВЭФ Дональд Трамп выступит с докладом относительно налоговой реформы в США. Эммануэль Макрон, президент Франции, также планирует присутствовать на важнейшем мероприятии. Ожидается прибытие Кристин Лагард, возглавляющей Международный валютный фонд. В преддверии всемирного форума его эксперты опубликовали в Сети доклад о глобальных рисках, которые могут иметь место на протяжении года. Голод указывается как одна из основных опасностей.
Указывается на возможные природные катаклизмы и внезапные неурожаи. Они могут вызвать кризис мирового масштаба, произойдет сопутствующий скачок цен на продукты питания. Недостаток продовольствия в одном государстве может достаточно быстро дестабилизировать ситуацию в соседних странах, указывают специалисты.
Автор: Семен Зайцев