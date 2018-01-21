В Европе отреставрированный "горбатый" ЗАЗ-965А оценили в 42 тысячи долларов
Автомобиль ЗАЗ-965А, более известный в народе под прозвищем "горбатый", выставлен на продажу в Болгарии за 42 тысячи долларов. Автолюбитель полностью восстановил раритетный автомобиль, улучшив интерьер салона и установив внутри современную акустическую систему.
На одном из автопорталов Европы появился лот, в котором продается знаменитый "горбатый" запорожец, ЗАЗ-965А 1968 года выпуска, который в Советском Союзе стал предметом анекдотов в среде автолюбителей. В описании сказано, что на реставрацию раритета израсходовано порядка 60 тысяч евро и более 96 месяцев. Указано, что пробег автомобиля составляет 7,4 тыс. км, в нем улучшили интерьер, переделав салон и установив внутрь современную акустическую систему.
Ценник на предлагаемый ЗАЗ-965А составил 42 тыс. долларов. Как отмечают эксперты, такой суммы достаточно для покупки Volkswagen Tiguan в максимальной комплектации и годового запаса топлива к нему.
На одном из автопорталов Европы появился лот, в котором продается знаменитый "горбатый" запорожец, ЗАЗ-965А 1968 года выпуска, который в Советском Союзе стал предметом анекдотов в среде автолюбителей. В описании сказано, что на реставрацию раритета израсходовано порядка 60 тысяч евро и более 96 месяцев. Указано, что пробег автомобиля составляет 7,4 тыс. км, в нем улучшили интерьер, переделав салон и установив внутрь современную акустическую систему.
Ценник на предлагаемый ЗАЗ-965А составил 42 тыс. долларов. Как отмечают эксперты, такой суммы достаточно для покупки Volkswagen Tiguan в максимальной комплектации и годового запаса топлива к нему.
Автор: Артемов Сергей