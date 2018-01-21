В Тульской области 5 человек погибли в ДТП
В Тульской области при ДТП погибли 5 человек. Авария на дороге произошла при участии двух легковых авто. Среди погибших был ребенок, отмечает ТАСС со ссылкой на источник в составе экстренных служб региона.
«Рядом с поселением Ивановка на территории Куркунского района случилось столкновение 2-х легковых авто. Вследствие ДТП скончались 5 человек, включая ребенка», - отметил источник.
Помимо этого, в аварии 2 человека были травмированы. Их доставили в медучреждение для оказания помощи.
«Рядом с поселением Ивановка на территории Куркунского района случилось столкновение 2-х легковых авто. Вследствие ДТП скончались 5 человек, включая ребенка», - отметил источник.
Помимо этого, в аварии 2 человека были травмированы. Их доставили в медучреждение для оказания помощи.
Автор: Валерий Антонов