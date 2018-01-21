Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018
exclusive / Происшествия

В Тульской области 5 человек погибли в ДТП
В Тульской области при ДТП погибли 5 человек. Авария на дороге произошла при участии двух легковых авто. Среди погибших был ребенок, отмечает ТАСС со ссылкой на источник в составе экстренных служб региона.

В Тульской области 5 человек погибли в ДТП


«Рядом с поселением Ивановка на территории Куркунского района случилось столкновение 2-х легковых авто. Вследствие ДТП скончались 5 человек, включая ребенка», - отметил источник.

Помимо этого, в аварии 2 человека были травмированы. Их доставили в медучреждение для оказания помощи.
Автор: Валерий Антонов
Вчера, 21:03
Читайте также
Загрузка...
Эксперты ВЭФ предсказывают голод в 2018 году
Росстат: В РФ удорожание картофеля опередило все
В Красноярском крае в морозы без отопления
В Мордовии объявлено предупреждение из-за
Эксперт: Криптоиндустрия начала взрослеть при
Экс-министр экономики Украины предрекает дефолт
Эксперты: Россиянам все чаще не хватает средств
Песков: Владимир Путин и Петр Порошенко проводят
В Ростове за миллион рублей продают лысую морскую
Эксперты: К 2030 году в РФ профессии сократятся
В Пензе отопления лишились 99 жилых домостроений
В Сибири из-за морозов ниже 40 градусов отменили
Добавление комментария
Последние новости
22.01, 07:39 В Сети появились снимки не вошедшего в серию уникального
22.01, 07:22 Участник «Дома-2» Иосиф Оганесян ищет девушку для новых
22.01, 07:01 Никита Пресняков занялся продажей одежды в интернете
22.01, 06:42 Начались продажи внедорожника BAIC BJ40 с новым мотором
22.01, 06:20 Фото обновленного «Москвича-2141» разместили в Сети
22.01, 06:00 Порнозвезда Сора Аой разбила сердца своим фанатам
22.01, 05:31 Дмитрий Маликов рассказал, что завоевал сердце супруги
22.01, 05:01 Ким Кардашьян купила мусорные баки от Louis Vuitton
22.01, 04:30 Младшая дочь Дмитрия Марьянова рассказала о тяжелой
22.01, 04:01 В Сети появилась фотография Полины Гагариной без
22.01, 03:31 Беременная Ева Лонгория показала на красных дорожках в
22.01, 03:00 Садальский: Казино сделало себе рекламу, позволив Алле
22.01, 02:27 Volkswagen отказался от серийного выпуска пикапа Tristar
22.01, 02:01 Google и Mozilla полностью хотят заменить JPEG на AV1
22.01, 01:31 Nvidia рекомендует магазинам ограничить продажу
22.01, 01:01 На основании фотографии фанаты сделали вывод, что Анна
22.01, 00:30 Специалисты представили одноразовый тест на пригодность
21.01, 23:59 Ученые: Походы на природу помогут наладить режим сна
21.01, 23:40 Acer представила самый тонкий ноутбук в мире Swift 7
21.01, 23:20 "Дом-2": Марина Тристановна отдыхает с новым
Новости партнеров