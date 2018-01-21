В Свердловской области разыскивают 15-летнюю школьницу
В Чкаловском районе Екатеринбурга Свердловской области сотрудники поискового отряда «Прорыв» разыскивают 15-летнюю школьницу.
Школьница пропала 19 января, отправившись около 6 часов вечера на колонку по воду и не возвратившись обратно. В поисках несовершеннолетней задействованы волонтёры и правоохранительные органы Свердловской области. Они призывают всех неравнодушных людей присоединиться к розыскным мероприятиям, для того чтобы быстрее осмотреть территорию возможного местопребывания девушки. Информацию по данному делу можно сообщить по телефонному номеру 02.
Школьница пропала 19 января, отправившись около 6 часов вечера на колонку по воду и не возвратившись обратно. В поисках несовершеннолетней задействованы волонтёры и правоохранительные органы Свердловской области. Они призывают всех неравнодушных людей присоединиться к розыскным мероприятиям, для того чтобы быстрее осмотреть территорию возможного местопребывания девушки. Информацию по данному делу можно сообщить по телефонному номеру 02.
Автор: Воробьева Алина