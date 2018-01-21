Ксения Собчак показала в Instagram фото своего сына
Ксения Собчак в Instagram продемонстрировала поклонникам подросшего сына Платона. После завершения новогодних мероприятий телеведущая провела вечер исключительно в кругу семьи.
«Ну наконец-то!» - отметила Собчак в комментарии к фото, добавив хештег #одинвечернадвоих.
Знаменитость созналась, что за последнее время крайне мало времени может уделять простому домашнему отдыху. Поклонники пожелали ей чаще проводить время с ребенком.
«Ну наконец-то!» - отметила Собчак в комментарии к фото, добавив хештег #одинвечернадвоих.
Знаменитость созналась, что за последнее время крайне мало времени может уделять простому домашнему отдыху. Поклонники пожелали ей чаще проводить время с ребенком.
Автор: Валерий Антонов