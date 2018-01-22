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Начались продажи внедорожника BAIC BJ40 с новым мотором
Китайский концерн BAIC объявил о начале релизации внедорожного автомобиля BJ40 и его удлиненного варианта BJ40L. Обе модели получили 2,0-литровые 150-сильные турбодизели с крутящим моментом 350 Нм, машины комплектуются 6-ступенчатой МКПП.

Начались продажи внедорожника BAIC BJ40 с новым мотором

Сообщается, что внедорожник BJ40 получил ценник на уровне 159,9 тыс. юаней (1,413 млн российских рублей). Отмечено, что ранее модели BAIC BJ40 и BJ40L комплектовались только бензиновыми агрегатами с турбонаддувом, они имеют объём рабочих камер 2,0 и 2,3 л. Двигатели вырабатывают в максимуме 204 и 250 л. с. соответственно. В линейке трансмиссий предусматриваются классическая МКПП и автоматическая коробка переключения передач.

Машины поставляются в заднем или полном приводе. Особо отмечено, что самая бюджетная версия китайского внедорожника BJ40 составляет 129,8 тыс. юаней (1,147 млн рублей).
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 06:42
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