Начались продажи внедорожника BAIC BJ40 с новым мотором
Китайский концерн BAIC объявил о начале релизации внедорожного автомобиля BJ40 и его удлиненного варианта BJ40L. Обе модели получили 2,0-литровые 150-сильные турбодизели с крутящим моментом 350 Нм, машины комплектуются 6-ступенчатой МКПП.
Сообщается, что внедорожник BJ40 получил ценник на уровне 159,9 тыс. юаней (1,413 млн российских рублей). Отмечено, что ранее модели BAIC BJ40 и BJ40L комплектовались только бензиновыми агрегатами с турбонаддувом, они имеют объём рабочих камер 2,0 и 2,3 л. Двигатели вырабатывают в максимуме 204 и 250 л. с. соответственно. В линейке трансмиссий предусматриваются классическая МКПП и автоматическая коробка переключения передач.
Машины поставляются в заднем или полном приводе. Особо отмечено, что самая бюджетная версия китайского внедорожника BJ40 составляет 129,8 тыс. юаней (1,147 млн рублей).
Сообщается, что внедорожник BJ40 получил ценник на уровне 159,9 тыс. юаней (1,413 млн российских рублей). Отмечено, что ранее модели BAIC BJ40 и BJ40L комплектовались только бензиновыми агрегатами с турбонаддувом, они имеют объём рабочих камер 2,0 и 2,3 л. Двигатели вырабатывают в максимуме 204 и 250 л. с. соответственно. В линейке трансмиссий предусматриваются классическая МКПП и автоматическая коробка переключения передач.
Машины поставляются в заднем или полном приводе. Особо отмечено, что самая бюджетная версия китайского внедорожника BJ40 составляет 129,8 тыс. юаней (1,147 млн рублей).
Автор: Семен Зайцев