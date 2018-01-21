«Дом-2»: Ольга Рапунцель требует вызвать мать Димы Дмитренко ей для помощи
Участница проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель требует вызвать мать Димы Дмитренко ей для помощи. Девушка снова неприятно удивила зрителей, требуя привезти ей женщину, недавно перенесшую операцию.
Сообщается, что Ольга Рапунцель требует вызвать на проект свою свекровь. Девушка, находящаяся в интересном положении, вновь дала очередной повод для скандала. Это связано с тем немаловажным обстоятельством, что мать Димы Дмитренко не желает приезжать на проект. По мнению невестки, свекровь обязана в настоящее время находиться на Поляне, помогая на последних сроках беременности. Речь идёт и о помощи женщины в послеродовой период.
Рапунцель не желает слышать доводы своего мужа о том, что его мама является пожилой женщиной, тем более что совсем недавно ей сделали операцию. Особо отмечено, что о своей маме участница реалити-шоу не вспоминает. Это окончательно портит мнение телезрителей о будущей молодой маме.
Сообщается, что Ольга Рапунцель требует вызвать на проект свою свекровь. Девушка, находящаяся в интересном положении, вновь дала очередной повод для скандала. Это связано с тем немаловажным обстоятельством, что мать Димы Дмитренко не желает приезжать на проект. По мнению невестки, свекровь обязана в настоящее время находиться на Поляне, помогая на последних сроках беременности. Речь идёт и о помощи женщины в послеродовой период.
Рапунцель не желает слышать доводы своего мужа о том, что его мама является пожилой женщиной, тем более что совсем недавно ей сделали операцию. Особо отмечено, что о своей маме участница реалити-шоу не вспоминает. Это окончательно портит мнение телезрителей о будущей молодой маме.
Автор: Семен Зайцев