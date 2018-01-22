Эксперты: Правительство США ушло в отпуск из-за "огромного астероида"
20 января правительство США ушло в отпуск. Официальная версия происходящего говорит об отсутствии финансирования, но эксперты считают, что чиновники бегут от приближающегося к Земле астероида.
Сенат должен был продлить финансирование до середины февраля, но депутаты не смогли договориться. Аналогичная ситуация складывалась в США в 2013 году. Сейчас работу государства поддерживают всего 1,9 млн госслужащих.
Вынуждены прекратить работу центры по контролю заболеваний, хотя настал сезон гриппа. Важно, что NASA перестало отслеживать движение астероидов в момент, когда к Земле летит огромная космическая скала. Эксперты уверены, что отпуск чиновников связан с секретными данными о надвигающемся апокалипсисе, который может начаться 4 февраля.
Сенат должен был продлить финансирование до середины февраля, но депутаты не смогли договориться. Аналогичная ситуация складывалась в США в 2013 году. Сейчас работу государства поддерживают всего 1,9 млн госслужащих.
Вынуждены прекратить работу центры по контролю заболеваний, хотя настал сезон гриппа. Важно, что NASA перестало отслеживать движение астероидов в момент, когда к Земле летит огромная космическая скала. Эксперты уверены, что отпуск чиновников связан с секретными данными о надвигающемся апокалипсисе, который может начаться 4 февраля.
Автор: Джанабилова Татьяна П