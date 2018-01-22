Анну Седокову выгнали с детьми с острова в Таиланде
Известную телеведущую и певицу Анну Седокова вместе с детьми выгнали с пляжа в Таиланде. Этот эпизод показала в программе «Вокруг света во время декрета», которая транслируется по субботам на телеканале СТС.
Уже несколько месяцев в эфир выходит трэвел-проект, участниками которого стали Анна Седокова, ее старшая дочь Алина, крестница Полина, сын Гектор. Вместе они ездят по разным уголкам мира, рассказывая о плюсах и минусах отпуска с детьми. Во время съёмочного дня в Таиланде Седокова отправилась на остров Хонг, но местная охрана не позволила побыть даже на пляже, кроме этого, туристов приняли за самых настоящих преступников.
Отправляясь в Таиланд, телеведущая рассчитывала, что получит самые яркие впечатление от этого азиатского курорта, однако дружелюбное отношение к туристам не последовало. На острове Хонг звездное семейство рассчитывало покормить варанов – местных обитателей и рассказать зрителям об этом замечательном месте. Обслуживающий персонал отобрал у Седоковой пакет с едой, а снятые материалы охрана потребовала удалить.
Также в серии знаменитость поругалась со своей старшей дочерью Алиной. Певица обвинила девочку в том, что она не ценит возможность путешествовать по миру.
Уже несколько месяцев в эфир выходит трэвел-проект, участниками которого стали Анна Седокова, ее старшая дочь Алина, крестница Полина, сын Гектор. Вместе они ездят по разным уголкам мира, рассказывая о плюсах и минусах отпуска с детьми. Во время съёмочного дня в Таиланде Седокова отправилась на остров Хонг, но местная охрана не позволила побыть даже на пляже, кроме этого, туристов приняли за самых настоящих преступников.
Отправляясь в Таиланд, телеведущая рассчитывала, что получит самые яркие впечатление от этого азиатского курорта, однако дружелюбное отношение к туристам не последовало. На острове Хонг звездное семейство рассчитывало покормить варанов – местных обитателей и рассказать зрителям об этом замечательном месте. Обслуживающий персонал отобрал у Седоковой пакет с едой, а снятые материалы охрана потребовала удалить.
Также в серии знаменитость поругалась со своей старшей дочерью Алиной. Певица обвинила девочку в том, что она не ценит возможность путешествовать по миру.
Автор: Валерия Орлова