Лидеры крупнейших партий ФРГ требуют отмены антироссийских санкций
По мнению лидеров наиболее крупных партий Германии, необходимо снять с РФ санкционные ограничения экономического и политического характера. Если Брюссель будет и далее упорствовать, дело дойдет до катастрофы, полагают известные политики.
Немецкие политические блоки приняли решение объединиться, это необходимо, чтобы выступить против отмены санкций, ранее введенных против РФ. Александер Гаулянд и Вольфганг Кубикки, лидеры «Альтернативы для Германии» и «Свободной демократической партии» считают, что меры против Москвы являются полным провалом для ЕС. По их мнению, Россия - сильнейшее государство и и подобными методами оказать на неё воздействие невозможно. Гаулянд и Кубикки, по их словам, с самого начала призывали Евросоюз отказался от санкций, но никто к ним не прислушался.
В настоящее время странам европейского блока приходится терпеть миллиардные убытки. Было отмечено, что ФРГ крайне нуждается в дипломатических и торговых связях с РФ, необходимо начать диалог.
Немецкие политические блоки приняли решение объединиться, это необходимо, чтобы выступить против отмены санкций, ранее введенных против РФ. Александер Гаулянд и Вольфганг Кубикки, лидеры «Альтернативы для Германии» и «Свободной демократической партии» считают, что меры против Москвы являются полным провалом для ЕС. По их мнению, Россия - сильнейшее государство и и подобными методами оказать на неё воздействие невозможно. Гаулянд и Кубикки, по их словам, с самого начала призывали Евросоюз отказался от санкций, но никто к ним не прислушался.
В настоящее время странам европейского блока приходится терпеть миллиардные убытки. Было отмечено, что ФРГ крайне нуждается в дипломатических и торговых связях с РФ, необходимо начать диалог.
Автор: Семен Зайцев