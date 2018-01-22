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Лидеры крупнейших партий ФРГ требуют отмены антироссийских санкций
По мнению лидеров наиболее крупных партий Германии, необходимо снять с РФ санкционные ограничения экономического и политического характера. Если Брюссель будет и далее упорствовать, дело дойдет до катастрофы, полагают известные политики.

Лидеры крупнейших партий ФРГ требуют отмены антироссийских санкций

Немецкие политические блоки приняли решение объединиться, это необходимо, чтобы выступить против отмены санкций, ранее введенных против РФ. Александер Гаулянд и Вольфганг Кубикки, лидеры «Альтернативы для Германии» и «Свободной демократической партии» считают, что меры против Москвы являются полным провалом для ЕС. По их мнению, Россия - сильнейшее государство и и подобными методами оказать на неё воздействие невозможно. Гаулянд и Кубикки, по их словам, с самого начала призывали Евросоюз отказался от санкций, но никто к ним не прислушался.

В настоящее время странам европейского блока приходится терпеть миллиардные убытки. Было отмечено, что ФРГ крайне нуждается в дипломатических и торговых связях с РФ, необходимо начать диалог.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 08:55
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