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Дарья Лымарь покидает проект «Дом-2» из-за отсутствия серьезных мужчин
Дарья Лымарь решила покинуть проект «Дом-2». По её словам, она не нашла там серьезных мужчин.

Дарья Лымарь покидает проект «Дом-2» из-за отсутствия серьезных мужчин


«Мисс Оренбург-2013» стала участницей реалити-шоу в конце минувшего года. Девушке 23 года, она обучается в университете, водит авто, а также говорит о себе, как о самодостаточном человеке. Дарья Лымарь отметила, что в рамках проекта рассчитывала встретить достойного, серьезного, порядочного и ответственного парня.

При этом после прибытия в коллектив «Дома-2» оренбурженка не смогла подобрать для себя оптимального партнера. Какое-то время она развивала отношения с Иосифом Оганесяном, однако в итоге все закончилось. Других претендентов она так и не выбрала. Соответственно, девушка решила уйти из проекта и больше не возвращаться туда. Теперь Дарья Лымарь уезжает в Оренбург.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 09:38
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