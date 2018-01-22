Ученые: Человеческая память имеет свойства ретровируса
Ученые из Университета штата Юта, Копенгагенского университета и Лаборатории молекулярной биологии MRC в Великобритании обнаружили, что человеческая память имеет свойства вируса. Материалы исследования предоставлены порталом cell.
Нейронный ген Arc необходим для долговременного хранения информации в мозгу млекопитающих и участия в нейроразвивающихся расстройствах. Сотни миллионов лет назад произошла централизация белка, которая повлияла на память млекопитающих и людей.
Как рассказал автор исследований Джейсон Шеферд, в течении 15 лет группа нейробиологов изучала мозговые процессы, пока не обнаружила капсиды, напоминающие ретровирус. Arc вел себя аналогично и стал базой для взаимодействия нейронов. Скорее всего, 350-400 млн лет назад ретротранспозон, предок ретровируса, попал в организм млекопитающего и повлиял на процесс формирования памяти.
Проведя ряд экспериментов ученые выяснили, что белок реплицирует несколько копий себя в капсидах, которые несут свою РНК. Капсиды поместили в чашки Петри, содержащие мышиные нейроны, и они стали взаимодействовать.
Ранее эксперты рассказали о новых типах вируса Зика.
Нейронный ген Arc необходим для долговременного хранения информации в мозгу млекопитающих и участия в нейроразвивающихся расстройствах. Сотни миллионов лет назад произошла централизация белка, которая повлияла на память млекопитающих и людей.
Как рассказал автор исследований Джейсон Шеферд, в течении 15 лет группа нейробиологов изучала мозговые процессы, пока не обнаружила капсиды, напоминающие ретровирус. Arc вел себя аналогично и стал базой для взаимодействия нейронов. Скорее всего, 350-400 млн лет назад ретротранспозон, предок ретровируса, попал в организм млекопитающего и повлиял на процесс формирования памяти.
Проведя ряд экспериментов ученые выяснили, что белок реплицирует несколько копий себя в капсидах, которые несут свою РНК. Капсиды поместили в чашки Петри, содержащие мышиные нейроны, и они стали взаимодействовать.
Ранее эксперты рассказали о новых типах вируса Зика.
Автор: Джанабилова Татьяна П