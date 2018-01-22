Две россиянки скончались в ДТП на Пхукете
В таиландском Пхукете две россиянки скончались при ДТП. Известно, что лобовое столкновение легкового авто с минивэном в Таиланде случилось в воскресенье.
Всех участников ДТП экстренно транспортировали в медучреждение, однако россиянки возрастом 67 и 68 лет погибли, а водитель легкового авто — гражданин Украины — был травмирован.
Водитель микроавтобуса сильно пострадал. По его словам, двигавшийся в противоположном направлении седан оказался за пределами своей полосы движения. После этого случилось лобовое столкновение с авто в корпусе минивэн.
Всех участников ДТП экстренно транспортировали в медучреждение, однако россиянки возрастом 67 и 68 лет погибли, а водитель легкового авто — гражданин Украины — был травмирован.
Водитель микроавтобуса сильно пострадал. По его словам, двигавшийся в противоположном направлении седан оказался за пределами своей полосы движения. После этого случилось лобовое столкновение с авто в корпусе минивэн.
Автор: Валерий Антонов